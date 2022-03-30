苗栗縣警局清明節連假實施多項交通管制措施。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

清明節連續4天假期，苗栗縣警局實施多項交通疏導措施，包括封閉國道西濱匝道、台61線苗栗段封閉5處平交路口，並實施高乘載3大管制措施。

縣警局表示，清明連續假期從4月2日至5日，苗栗縣國道3號香山交流道及國道1號頭份交流道的南下匝道，實施高乘載管制，並封閉台61線苗栗段5處平交路口及國道3號西濱北上匝道等措施。請用路人事先作好行程規劃，以避開交通尖峰。

苗栗縣警局規劃相關交通疏導措施如下：

1、國道高速公路匝道管制：

(1)4月2日6至12時，國道1號頭份交流道南向匝道及國道3號香山交流道南向匝道實施高乘載管制。

(2)4月4、5日7至24時，封閉國道3號西濱交流道北上入口匝道，強化疏導台61線車流續行北上。

2、台61線苗栗段與平交路口封閉管制措施如下：

(1)封閉地點：冷水坑(89K＋670)、中美里(92K＋330)、保福路(92K＋900)、竹南垃圾掩埋場(94K＋200)及苗11線(101K＋300)，計5處平交路口。

(2)封閉時間：4月4、5日（星期一、二），15至21時。

3、大湖、泰安風景區：下午3時以後，機動管制新外環道苗62-2線進出泰安風景區車流，管制引導車輛由苗62線進出，以強化台72線、台3線及苗62-2線交通疏導。

4、南庄慢城，引導車輛循縣道124線─縣道124乙線─台3線行駛，並使用交通錐及連桿實施人車分道。