清明連假將至，為避免掃墓、出遊車潮壅塞，桃園市楊梅警分局執行交通疏導，期間加強楊梅區第五公墓（中山南路800巷）、富岡集義宗祠（新明街）、笨港公墓(台15線旁)及各宗祠祭祖等掃墓熱區加派員警疏導車流，請用路人多加注意。

楊梅警方指出，4月2日早上7至12時楊梅區第五公墓至中山南路800巷口全線實施封閉，禁止一般車輛進入，並在週邊路段及路口派有員警及社區巡守隊員指揮疏導，請參加民眾遵守指引，並提供接駁專車(10至15分鐘1班)由中山南路800巷口至崇德納骨塔，參加春祭活動的民眾可多加利用搭乘。

其次因應連假出遊車潮，警方配合高速公路局規畫高乘載等重點交通疏導措施，高乘載管制時間、路段為4月2日上午6點到12點，幼獅交流道及楊梅交流道南向入口匝道實施高乘載管制。短程往返的民眾可多利用台1線及台31線等平面替代道路，長程旅途的民眾可利用台15線及台61線等替代道路。

而今年桃園龍德宮南巡遶境活動訂於4月2日晚間21時15分出發，將沿台1線南下全程採徒步方式，為避免影響連假期間交通，遶境車隊及信眾連假期間均利用夜間移動，楊梅警方亦於台1線楊梅區路段全程戒護，也請夜間用路人注意行車安全。