2021年基金業起伏更迭，提高資產管理競爭力是各家基金公司的策略重點，滙豐中華投信新任總座焦訢在今(30)日表示，持續看好台灣基金業前景，自2021年底接掌滙豐中華投信後，她提出「3C管理思維」，以「深耕台灣、永續發展、銜接國際、讓投資人受益」為目標。

焦訢指出，深耕在地市場是滙豐中華投信對台灣的承諾，自從接掌滙豐中華投信總經理職務後，即著手進行員額的擴編，預計今年將增添五名高階專業人員(含投資組合經理、專案經理、業務主管等)；除此之外，亦積極向集團爭取資源，擴大對台灣的投資，無論是人才培訓、金融教育、投資研究、產品、風控或交易等，將持續深耕與下功夫，在投注更多集團資源下，進而將台灣市場的業務做廣、做深、做大。

焦訢強調，在後疫情時代，地緣政治紛亂之際，面對外在環境的變動，要運用3C (Courage勇氣、Collaboration合作、Credibility信賴)的思維來經營資產管理業；簡而言之，就是面對異常波動的市場，要具有接受挑戰的勇氣，並與跨國團隊合作。

在永續投資方面，焦訢表示，目前滙豐中華投信總代理的23檔盧森堡系列基金中，已有8檔符合永續金融揭露規範(SFDR)的第八條規範(Article8)產品，另有15檔現為符合第六條規範(Article6)的基金，將積極申請核准轉型為第八條規範的產品，以符合國際永續投資準則。

而境內基金發展永續投資商品也不遑多讓，滙豐中華投信除於2021年發行滙豐ESG永續多元資產組合基金，未來，也將在其他相關永續健康(Sustainable Healthcare)、淨零排碳(Net Zero)、社會責任(Social Responsibility)等概念著墨，讓投資人關注的「自然、人類和社會資本」等永續主題，都可以藉由這些商品投資來參與這個趨勢。