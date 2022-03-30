中嘉集團自媒體本業出發，四年來投身媒體素養推廣，今年更進一步攜手政治大學共同打造，首創針對高中學子推出媒體識讀微課程，今(30)日由中嘉數位董事長郭冠群、政大傳播學院院長郭力昕以及中山女高校長吳麗卿共同於整體計畫首發學校中山女高宣布課程正式啟動。

中嘉董事長郭冠群表示，中嘉是國內最大的有線電視多系統經營者，我們是媒體的一份子，更是社會公民的一份子，投入媒體識讀教育，是希望透過自身的影響力，讓所有閲聽人都能具備思辨的能力、判斷資訊的真實性。今年非常高興能進一步和國內傳播學界頂尖學校-政治大學開展為期三年的推廣計畫，並以培育眾多以新聞廣電傳播為志業的學子的中山女高作為首發站，未來希望可以推動到各地，讓媒體識讀教育向下扎根。

中嘉集團以企業公民為己任，看見識讀能力的重要性，致力推廣媒體識讀；不只聯合在地社團、深入社區推動一般民眾識讀教育；同時也進入校園，以營隊或是體驗課程帶領學子認識媒體、培養能力或支持大專院校進行深度研究，今年將計畫再度深化，向下扎根，聯手政治大學進行三年的推廣計畫，將專業識讀課程帶入高中校園。

政大傳播學院郭力昕院長表示，假訊息影響非常廣泛且複雜，小從個人大至國際政局，現在已經是各國關注、立法管制的焦點，我們處在無法拒絕接收訊息的年代，唯擁有能夠識讀媒體的思辨能力才能讓自己保持清澈、不受左右，這也是我們從教育上致力推廣的內容。

中嘉集團為國內最大的寬頻及有線電視多系統經營者，身兼資訊產製者與傳播者，有感於媒體識讀對全民價值觀培養的重要，積極於基隆、雙北、桃園、台南、高雄等六大都會區遍地開花推動媒體識讀活動，參與對象擴及銀髮族、小學學童以及青年學子，2019年投入迄今金額高達3千萬元以上、辦理大小活動超過200場、累計總參與破萬人次，於各地廣獲好評。