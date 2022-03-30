本土疫情持續升溫，台南市今天公布台東縣1名60多歲女性、案23083，28日採檢確診，Ct值17.7。個案於26、27日到台南市南鯤鯓代天府進香，26日晚間在麻豆代天府香客大樓住宿及用餐，相關足跡已完成清消。案23083於台南足跡共匡列67位相關接觸者，66位報告為陰性，1位結果未出。
台南市衛生局指出，該個案22日出現喉嚨乾症狀，已接種2劑疫苗，參加初鹿協天府進香活動，曾停留台南2天，目前有5位廟方人員居家隔離、62位自主健康管理。
本土疫情持續升溫，台南市今天公布台東縣1名60多歲女性、案23083，28日採檢確診，Ct值17.7。個案於26、27日到台南市南鯤鯓代天府進香，26日晚間在麻豆代天府香客大樓住宿及用餐，相關足跡已完成清消。案23083於台南足跡共匡列67位相關接觸者，66位報告為陰性，1位結果未出。
台南市衛生局指出，該個案22日出現喉嚨乾症狀，已接種2劑疫苗，參加初鹿協天府進香活動，曾停留台南2天，目前有5位廟方人員居家隔離、62位自主健康管理。
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