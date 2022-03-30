新冠肺炎席捲全球2年，各國對於疫情的相應之道依舊大不同，相較於日、韓漸漸走向與病毒共存，大陸上海由於疫情升溫，29日浦東地區率先封城，同日確診數創下新高，達4477例。70歲男星李立群近年移居上海，也成為居家隔離的對象之一，他曬出影片分享近況，可見他面容憔悴，頭髮與鬍鬚都已斑白，但他仍發揮正能量，呼籲網友現在是非常時期，在家好好待著團結抗疫最重要。

李立群最近人在上海，受到突然封城影響被困家中，然而他不心慌仍常透過社群網站分享近況，坦言事出突然，自己家中並未儲備足夠的蔬菜和食糧，最近幾天都在吃麵，但天天還可以加顆荷包蛋，飲食不成問題，他也提醒網友要耐心聽從安排，不給社區和政府添亂，相信勝利解封的日子很快到來。

上海遭封城，李立群發影片分享心情。（圖／翻攝自秒拍）

李立群更表示，最近生活範圍都在家裡，每天不知道該做什麼，但他既來之，則安之，「那就好好休息唄」，並分享：「每天看看電視新聞，刷刷抖音，這個時候就是需要民眾配合政府，大家要團結，要配合，現在絕不能做害群之馬，總要過去的」。

李立群近況看來有些憔悴，但精神依舊不錯。（圖／翻攝自秒拍）

去年李立群帶著女兒李元元一同參與林心如等人主演的《她們創業的那些鳥事》，30歲的李元元自曝男友是學校認識的黑人同學，引來不禮貌網友發文調侃：「真給李立群老師長臉。服，沒白去美國留學，一定很爽」，而李立群沒生氣，高EQ轉發：「他倆分手一陣子了。我女兒的初戀，妙哉！」，高招反擊網友酸言酸語，令粉絲稱讚不已。

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