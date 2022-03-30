蔡進國遺體運下山 女兒悲痛謝警消：謝謝讓我爸回家

和碩前副總裁蔡進國登山失聯5天後，警消今（30）在雙溪山一處溪谷尋獲遺體，，搜救隊員透過攀岩下切到溪谷下方運送遺體；這幾天來消防局與民間團體全力搜救，蔡進國的女兒今出面不斷鞠躬致謝，語帶哽咽地說「謝謝大家幫我把爸爸帶回家」場面相當哀戚。

蔡進國女兒雙手握著搜救人員的手激動地表達感謝，她說「如果你們不方便收現金的話，我也會捐給新北市政府」，接著就深深向對方鞠躬，語氣充滿哽咽，搜救人員則回應「有幫助到你們最重要」，一旁親友也說「大家都辛苦了，連續很多天了」，不斷向在場人員鞠躬致謝。

蔡進國的女兒今出面不斷鞠躬致謝，語帶哽咽地說「謝謝大家幫我把爸爸帶回家」場面相當哀戚。（消防局提供）

女兒後來上台再次感謝各方協助「非常非常謝謝大家這幾天的幫忙，幫我可以把爸爸帶回家」，語氣中充滿難過，她強調懸賞金100萬一定會給。

消防局昨晚間7時調閱無極山莊監視器畫面發現疑似蔡男，從天德巷無極山莊旁石階步道往雙溪山路徑，現身畫面約2秒，經家屬確認男子的紅色背包套後，確認是蔡男，因此在晚間前往搜索，但昨日搜索並未發現任何線索，未料今發現卻已不幸罹難。

據悉，蔡男曾傳訊告訴家人要從滿月圓的天德街走北三插，繞一圈回到滿月圓森林遊樂區內，全長約15公里，照理說一天內便可下山，且蔡男平常有爬山習慣，攀爬6小時路程不是問題，此次卻失蹤超過1天以上。蔡男女兒因此提出100萬尋人獎金，知名登山網紅「跑山獸」羅培德也加入搜救，警消目前已將遺體運下山。