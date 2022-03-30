立院表決通過18歲公民權修憲案，經公告半年後，將交付公民複決。國民黨主席朱立倫今天強調，民進黨修訂公投法，讓公投與大選脫勾，反對國民黨的公投綁大選公投案，現在竟誣指國民黨不贊成複決綁大選投票，他三度表示自己是守法和遵守公投結果，除要求民進黨先道歉、收回先前講過的話，同時，朝野應努力修改《公投法》，才能讓公民複決綁年底大選投票。

修憲門檻需有965萬人同意才能過關，民進黨力拼公民複決綁年底九合一選舉投票，盼衝高投票率，不過，朱立倫則認為，去年民進黨反對公投綁大選，力擋該項公投案通過，現在又認為修憲案公民複決應綁大選，是否要先為自己的矛盾與雙標道歉再說？

朱立倫下午在中常會表示，國民黨團立場一致，就是支持18歲公民權修憲案，這也是國民黨四大修憲主張之一，此次該案在院會討論時，獲得朝野支持，然而，民進黨卻想盡一切辦法扭曲國民黨，誣指國民黨不贊成複決綁大選投票，「我不是不贊成，我是守法，及遵守公投的結果」，

朱立倫解釋，2019年立院修訂《公投法》，第15條明定，「立法院依憲法之規定提出之複決案，經公告半年後，應於10日內交由主管機關辦理公民投票」，同法第23條規定，「公民投票日定於8月第4個星期六，每2年舉行一次」。

朱立倫質疑，當時民進黨主導通過修訂《公投法》，中選會能夠違反嗎？不能吧！何況去年國民黨強力主張修《公投法》，讓公投合併大選同天投票。

朱立倫表示，既然大家希望公民複決綁年底大選來投票，就應先修訂《公投法》，朝野一起來推動，不過，民進黨、蔡英文總統、行政院長蘇貞昌，必須承認並收回去年扭曲社會主流民意、強力反對公投綁大選的主張。