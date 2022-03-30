清華大學申設學士後醫學系於去年9月獲教育部審查通過，今年8月將有第1批23名公費生入學，清大30日舉辦學士後醫學系揭牌典禮，校長賀陳弘宣示即起將培育AI人工智慧、Big Data大數據、Cloud雲端物聯網的ABC醫師，以迎接下一世代的醫學挑戰與機會。

賀陳弘說，醫學結合新科技是世界大趨勢，近年已有許多醫師到清華進修科技博士學位，例如骨科醫師到動機系學習機械力學與復健，急診醫師研發感染快篩試片等，清華醫學教育的特色正是提升醫師的科技能力。

而醫學有了科技的輔助後，加上清華大學即將在桃園航空城設立的醫院為後勤支援中心，提供有力的ABC連結，未來清華所培養的公費醫師到基層服務不再是單兵作戰，將以整個醫學系統為後盾，提升基層醫療的功能，同時促進醫師的專業成長。

學士後醫學系所屬的清華生命科學院院長高瑞和表示，首屆醫學系將招收23名公費生，包括「自然科學組」16名及「智慧資訊科技組」7名。目前正開放報名至4月6日，並將於4月30日筆試，5月7日面試，5月17日放榜，8月1日正式入學。

為迎接第1屆新生，清華醫學系專任及合聘教師已超過百位，大體解剖教室及相關軟硬體規畫也即將在新生入學前完成，包含9座解剖台、3具「大體老師」及3位解剖學老師，新生8月入學就可以開始學習解剖課程。

高瑞和同時指出，在課程規畫上，清華學士後醫學系也將採用與國際接軌的器官系統整合式課程，由於國內醫學系課程過去主要以分科上課方式進行，如基礎醫學分生理、藥理、病理，臨床醫學分心臟內科、腎臟科、泌尿科等，清華醫學系課程規畫則以更具整合性的人體器官來分類，如將心臟內、外科統整為心臟血管系統課程，並加入與心臟血管相關的生理、藥理、病理，整合基礎與臨床課程，有利於學生建立連貫一統的知識與觀念。

他說，清華學士後醫學系的成立象徵台灣醫學教育的多元化，招收大學階段已在電機、資訊、材料、化工等領域學有專精的人才，施以具清華特色的醫學訓練，成為具有開創性、符合下一世代需求的醫師。

出任首屆系主任的前長庚大學醫學系主任周宏學則期許報名的考生首先要有未來將服務基層及醫療不足地區的認知，具有熱誠及使命感，入學之後，系上也會規畫相關的醫學人文課程，增進學生對公費醫師的角色認同，希望他們都能符合社會的期待，成為有溫度的醫師。