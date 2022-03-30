爵士後衛佛瑞斯特（Trent Forrest）30日對戰快艇時不幸遭到隊友誤擊而被送進醫院，當時爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）在底線遭到對手推擠，戈貝爾重心不穩往後甩手，意外用右手肘敲到佛瑞斯特頭部。這一擊很重，將佛瑞斯特打倒在地，導致他退場去接受腦震盪檢測。快艇終場以121-115戰勝爵士。

Rudy Gobert hit teammate Trent Forrest in the face with a wild swing of his arm, Forrest left the floor pic.twitter.com/n4eYbxJ8SL — CJ Fogler AKA Perc70 #BlackLivesMatter (@cjzero) March 30, 2022

佛瑞斯特只上場7分鐘，拿到2分、2籃板、3助攻，他受傷後回到更衣室，最後被擔架抬出體育館，他的手還在顫抖。佛瑞斯特雖然強壯（193公分、95公斤），但中鋒戈貝爾是7呎巨漢（216公分、117公斤），打在毫無防備的頭部任誰都受不了。

從鏡頭上看來，快艇中鋒哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）稍微推擠戈貝爾一下，戈貝爾的反應很誇張，大幅度甩手踢腿往後退，這才誤傷隊友，因此有球迷質疑這是戈貝爾假摔過頭了。

快艇大將保羅喬治（Paul George）回歸砍下34分6助攻，他因為右肘尺骨側韌帶受傷而休養了超過3個月。此戰爵士開場打得很順，最多領先到25分，但快艇在末節展開大反攻，終場前在哈騰斯坦的活躍下打出13比0攻勢，成功中止近期的5連敗。

爵士後衛米契爾（Donovan Mitchell）獲得33分6助攻，中鋒戈貝爾9分16籃板。快艇還有雷吉傑克生（Reggie Jackson）21分5助攻，哈騰斯坦14分7籃板，總教練泰隆盧（Tyronn Lue）稱讚保羅喬治歸隊的好表現讓全軍士氣大振，「大家都辛苦了，這正是我們需要的。」