南寶（4766）執行長許明現30在法說會中表示，由於運動鞋終端市場需求強勁，品牌客戶持續回補庫存，預期今年鞋材業務整年皆處旺季，將帶動今年營收成長，有機會再創歷史新高。

此外，由於漲價效應遞延反映，今年產品價格可望緩步提升，在原物料價格大幅波動下，南寶期待今年的獲利表現優於2021年。

去年鞋材接著劑業務受到越南疫情影響，訂單出貨遞延，目前品牌客戶持續積極回補庫存，庫存水位仍不高且終端市場需求強勁。Nike在最新的業績報告中也提到，終端市場需求非常強勁，顯著超過可供應的庫存。

許明現表示，從今年以來的營收趨勢來看，鞋材部門成長特別強勁，訂單能見度相當高，預期今年鞋材業務將無淡旺季之分，一整年皆處於旺季。鞋材業務將為帶動今年南寶營收成長一大動能。

在接著劑產品的其他應用方面，南寶持續投入資源在科技產業相關應用的接著劑產品，去年在中國大陸昆山成立南寶光電材料（昆山）有限公司，將會專注於開發電子產業相關應用。

許明現指出，電子和半導體產業因斷鏈或縮短供應鏈的考量，對於進口的電子化學材料，希望能在地供應以降低斷料風險，使生產流程更為順利，南寶已開發相關產品期待掌握此成長機會。

在塗料與建材業務方面，南寶預計今年將增加粉體塗料產品20％的產能，將能夠加速供貨給客戶的速度，取得更多訂單。

在今年原物料價格大幅波動下，南寶仍期待2022年的獲利表現將優於2021年。