民進黨新竹縣市、彰化縣雖非六都，但縣市長提名遲遲未有進展；民進黨秘書長林錫耀今受訪表示，這三縣市攸關升格及合併，若內政部4月中下旬還未決定，合理推估大概來不及完成選區重劃，就會進行提名部署工作。

據轉述，會中有中執委詢問主席，若是如此，新竹縣市跟彰化都是在4月下旬前就會展開提名作業；蔡英文及與林錫耀都說，「當然、當然」。

至於外界關心的台北市及新北市長人選；林錫耀說，選對會上週有一個決議，對未來要提名還有四個直轄市市長，選對會表示要由主席跟選對會親自徵詢跟協調，所以就是不再成立督導協調小組，這四個直轄市重要性非常高，時機跟條件是否成熟，要非常精準掌握。

他說，台北市是首都，也是六都之首，全國目光都集中台北市，要推誰、何時推？跟大家抱歉，這畢竟是民進黨選舉策略考量，適當時機會趕快把人選推出來，靈活且機動，會在時機、條件成熟後就會推人選。

林錫耀說，新竹跟彰化要報中央核備提名名額都暫緩核備，因為是否升格或合併，攸關選區劃分，所以暫時無法核備，目前都尚未完全確定，剛剛中執會時卻有提出疑問，雖然在法律規定，選區重劃公告必須要在投票前半年，今年投票在11月，剛有原則性決定，若四月中下旬沒決定，合理推估大概來不及完成選區重劃，就會進行提名部署工作。

至於雲林縣，林錫耀表示，今天尚未提名，因為雲林有成立協調小組，據協調小組召集人高志鵬跟他回覆，徵詢協調工作還在進行中，寧可求圓滿、周到，不急於一時，所以選對會尊重雲林協調小組意見。