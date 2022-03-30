全台已有多個縣市疫情呈現多點爆發，台南市長黃偉哲昨天宣布即日起，警察聚餐受限制，今天再宣布，台南市政府各機關單位即日起到4月6日，避免參加不必要餐會；另，醫院探病、住宿式長照機構訪客管理皆維持現行措施直到4月17日，除例外情形皆禁止探視。

黃偉哲表示，指揮中心公布今天新增56例本土個案，多縣市不明感染源的疫情威脅存在，台南必須防疫趨嚴、謹慎面對，市府團隊會全力做好各項防疫工作，請市民體諒並配合。

台南市衛生局今日邀集南區傳染病防治醫療網莊銀清指揮官、柯文謙副指揮官、疾管署南區管制中心、台南市醫師公會陳相國理事長、診所協會鄭熙騰理事長、社會局及各專責醫院專家召開即時線上協調指揮中心會議，與會專家認為，正值疫情緊張時刻，外縣市不明感染源存在威脅，贊成維持高規格防疫措施，認同市府防疫規格趨嚴。

會中決議，台南市政府各機關單位自即日起到4月6日，避免參加不必要的餐會，此外，醫院探病、住宿式長照機構訪客管理皆維持現行措施直到4月17日，除例外情形皆禁止探視。

衛生局長許以霖提醒，目前台南14家專責醫院的員工、外包人員和固定服務志工等相關工作人員的疫苗基礎劑接種率皆達9成以上，呼籲相關人員應加強接種第3劑，全面提升保護力。