女星元元（吳婕安）以天使臉孔、魔鬼身材和傻大姐的呆萌個性，而被網封為「呆萌女神」，人氣很夯的元元活躍於各大綜藝節目，親民她也不吝嗇分享生活日常，而元元今（30日）就在IG曬出抬美腿遮上身的影片，畫面若隱若現，視覺效果惹人無限遐想。

影片中，元元坐在地上、膝蓋彎曲，她雙手抱著小腿，美腿剛好遮住上半身，畫面若隱若現、惹人無限遐想，同時，元元還寫下：「千萬別看到最後...」，不過當元元放下雙腿時，則是露出牛仔熱褲和白色小可愛，吸引網友失望直呼：「還以為你沒穿衣服！」、「期待落空」、「早就知道了，若沒穿怎麼能上傳」、「我看到最後了，然後有點小失望說」。

截至發稿前，元元上傳影片不到一小時，已吸引超過5.6萬次收看，其實，元元不只有俏麗臉蛋，身材也很有料，親民的元元不吝嗇在網上放送福利，她日前則單穿球衣熱舞，大玩下衣失蹤，她俏麗熱舞讓一雙美腿全都露，吸引不少網友都大讚元元好可愛。