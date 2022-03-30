桃園市長鄭文燦30日指出，桃園新增9例確診，包括大潭相關6例、昨確診新北業務群聚相關男妻子，另有2例來源不明，為某國小舞蹈老師、以及林口檢疫所員警也確診，其中大潭移工宿舍保全女兒的男友在國軍某單位服務，匡列91人採檢都陰性，至於舞蹈老師部分也緊急匡列該校舞蹈班學生採檢中。

鄭文燦說，桃園大潭電廠跟移工新豐宿舍群聚感染，30日增加12人染疫，包括6位新竹縣、6位桃園市，桃園的個案有2位是大潭電廠承包商中華工程的工程師（案23176、23178），2人27日被匡列採檢都陰性，居隔期間二採陰轉陽確診，Ct值14、19.3。大潭電廠外包機電廠商員工（案23261）也確診，Ct值32.99。

大潭電廠外包廠商案22949的女兒同學也因跟女同學一起搭便車而確診（案23175）、Ct值31，女學生就讀復旦高中，相關接觸者採檢60位都陰性，會密切關注學校安全。另外在國軍某單位服役男（案23186），其女友姨丈在新豐宿舍擔任保全確診，情侶檔25日曾到宿舍保全家裡用餐，研判因此感染，Ct值23，已匡列居隔27人，營區91人目前採檢都陰性。

另外大潭電廠另一區由丸紅工程負責的工區，因應中華工程移工群聚自主快篩，其中1名泰籍移工快篩陽性，進一步PCR採檢確診（案23260），衛生局已針對該工區職場和宿舍共792人PCR採檢並疫調，釐清2鄰近工區有無接觸。

桃園另有3個獨立個案，為新北三重業務員群聚衍生的，昨確診的30多歲男性案23084，其妻子（案23178）今也確診，Ct值27.5，職場匡列7人居隔。還有桃園某國小舞蹈班外聘老師（案23258）也採檢確診、Ct值13.1，教過學生班級正在匡列採檢。

最後一例為在林口檢疫所員警（案23259），他在集中檢疫所服勤，因常接觸確診者，每周都要採檢，14日採檢陰性、29日採檢確診，Ct值11，因工作職場都在宿舍，足跡單純。至於昨確診的新北案例案23124，是中原大學教授，採檢718人都陰性。

鄭文燦說，從全國來看，疫情呈現多點爆發，社區疫情確實有升溫現象，平均2天傳1輪，近距離接觸和同住家人感染率高，職場接觸雖然打完三劑疫苗，仍不時有突破性感染，但他相信桃園有相當防疫韌性，一定可以圍堵，除大潭外的其他個案，市府會詳查獨立個案關聯，避免形成傳播鏈，他也宣布將在觀音增設採檢站，歡迎民眾採檢。

鄭文燦強調，春節之後，3月活動陸續恢復，呼籲防疫安全不能打折扣，仍要做好個人防護。