智利礦業巨頭安托法加斯塔（Antofagasta）執行長阿瑞加達（Ivan Arriagada）表示，儘管目前市場震盪劇烈，但銅市基本面仍然穩健，銅價至少在未來12個月內將維持高檔。

阿瑞加達在CRU-CESCO世界銅業大會場邊表示，安托法加斯塔仍將尋求推進旗下「Twin Metals」公司在明尼蘇達州的開發項目，儘管美國拜登政府拒絕續發牌照。

該公司並表示，雖然公司正密切關注可行的銅業交易，但市場上的選擇實在不多。

在談及銅價時，阿瑞加達表示，他認為至少在未來12個月內，銅價仍將居高不下，因為銅材在能源轉型中扮演著關鍵性的角色，尤其在電動車方面。

他表示：「在短期內，在未來12個月內，重要的是我們擁有一個基本面穩健的市場。由於供應鏈的狀況與通膨導致供應相對吃緊，因此我們預期銅價將維持在最近的價位，而這是一個很不錯的價格」。

但他也表示，在俄烏衝突期間，世界經濟正進入增長減慢的階段，這是展望未來不得不考慮的事，尤其是在2023年。