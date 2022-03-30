國發會今天公布「台灣2050淨零排放」路徑，但綠色和平認為目前政府的淨零路徑「兩缺一低」，缺預算、缺目標、低估成本，所提出的9千億預算堪虞，此預算明顯低估淨零轉型成本同時，作為預算來源的國營企業及新增計劃都甚無保障。

國發會公布的淨零路徑指出，若要達到2050淨零排放，到2030年將新增近9千億的預算，其中包括國營事業的4400億及新增3200億元作為主要預算來源。但綠色和平認為，台灣多年來，國營事業的財務狀況都極為吃緊，光是台電今年1月稅前已虧損59億元，而中油到今年2月的累積虧損也已達600億元，逼近其資本額一半。而新增計劃中還包括《氣候變遷因應法》內的碳定價，目前尚未提出任何法案供社會討論，距離正式開徵仍遙遙無期。綠色和平氣候與能源專案主任鄭楚忻認為，台灣目前淨零規劃可謂「糧草未足就想打仗」。在收入來源不穩定的情況下，就對未來支出畫下大餅。

綠色和平指出，在這極不穩定的預算中，也嚴重低估了淨零所需的成本，反映行政院缺乏決心面對淨零轉型。首先是與民生相關的淨零生活預算僅分配到210億，若借鏡2020年韓國所提出的綠色新政，光是包含推動公共設施全面零耗能建築的民生相關轉型，如建築物導入再生能源設備與隔熱材料、進行建築物翻修、綠色智慧學校、校園設置太陽能板等，該法案5年內就須投資6.2兆韓元（約1500億新臺幣），台灣的淨零生活，還沒起步就已遠遠落後。

綠色和平指出，碳捕捉技術僅分配到415億，但以國際能源總署(IEA)最新公布的數據估算，目前碳補捉的成本難以看到下降趨勢，若要讓民間投資碳補捉技術，其相關碳定價需達每噸60至70美元才能勉強打平能源均化成本，僅僅415億的預算，恐只能用來抵減臺灣年排放量的10％左右，且一年就用罄。

綠色和平說，台灣淨零路徑卻對2030年減碳目標隻字未提。由公布的圖說看來，2030年對應的減碳目標僅10％至20％，遠遠低於IPCC建議的45％；綠色和平呼籲淨零路徑必須要提升2030年的台灣減碳目標至45％，並從2023年開始徵收每噸300元的碳定價，每年以10％遞增，讓淨零路徑有足夠的預算與社會誘因去實踐轉型。