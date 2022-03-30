《華爾街日報》（Wall Street Journal）報導，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，西方國家一直呼籲石油輸出國家組織(OPEC)要將俄羅斯踢出。而OPEC+中最具有影響力的兩個成員國沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國拒絕了西方國家的呼籲，並表示該組織長期以來一直與武裝衝突國家合作。OPEC+指的是原本的OPEC組織與非成員國家的合作關係。

由沙國領導的OPEC+，在目前油價飆漲至每桶超過100美元的情況下，他們仍然拒絕增加石油產量。一些專家分析，如果石油產量增加，將有助於降低石油價格。

阿聯能源部長馬茲魯伊（Suhail Mohamed Al-Mazrouei）說:「美國及其盟國要求將OPEC+政治化，我們不會那樣做。」他說，美國沒有直接聯絡他，他從其他夥伴以及公開聲明得知，OPEC與俄羅斯的聯盟受到美國譴責。

沙國能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）稱，OPEC堅持與俄羅斯合作的決定是該組織審視成員國之間分岐的一種方式。他說:「談到OPEC+，每個人都將政治放在一邊，我們設法將我們的政治分歧與我們的共同利益區分開來。」

OPEC、俄羅斯和其他產油國將在周四開會，預計他們將批准每天多生產40萬桶，這是自2021年7月商定的每月緩慢增產計畫的一部分。投資者一般認為，他們的產量不足以抑制石油價格。

馬茲魯伊說，將俄羅斯踢出聯盟會導致油價上漲。「消費者要求我們平息價格，我們還要踢出一個(產油國)夥伴?」OPEC在62年的歷史中，即使成員國之間發生激烈衝突，也沒有將成員國踢出組織的紀錄。在1980年代發生了兩伊戰爭；1990年代伊拉克入侵科威特，在戰爭期間，成員國都仍參加OPEC會議。

馬茲魯伊說，OPEC現在也處於同樣的情況，胡塞武裝組織聲稱他們襲擊了沙國石油設施，美國和沙國目前都指控該組織是伊朗武裝，伊朗否認。但儘管如此，OPEC與伊朗的關係並未受到影響。