校園疫情遍地開花，繼台北商業大學有老師確診後，世新大學今(30)日也表示，有一位學生確診，即日起到4月8日止，該名學生選修課一律停止實體授課，改為線上教學或補救教學。

世新大學說，明（31）日全校停止到校，而4月1日至5日為世新周，師生都無須到校，4月6日再恢復正常上課。而明天學生不用到校，將改為線上教學或學期結束前補課。

圖為世新大學教務處信箋。(圖/讀者提供)

由於接下來學生放春假及有清明節連假，可能導致疫情進一步擴散。教育部長潘文忠今天呼籲全國師生，春假期間避開人潮擁擠的地方，如感覺不舒服或有呼吸道疾病，應立即就醫，也不要立即到校，可以請假。他表示，長期要有與病毒共存的準備。

這一波疫情來勢洶洶，不少學校被攻破，師生陸續傳出確診。潘文忠今天呼籲學校，依指揮中心定的防疫指引，如果發現有確診案例，學校可先預防性停課。

至於上課方面，潘文忠表示，除了體育課、音樂課可以短暫脫下口罩外，其上課他時間師生均應戴上口罩。此外，用餐時間可以脫下口罩，不過要維持1.5公尺的社交距離，如果做不到，就要使用隔板。

因應疫情，學校的環境是否乾淨很重要。潘文忠說，除了師生注意個人健康外，學校也應該進行環境清消，至於所衍生的費用，教育部會協助各縣市及學校來處理。

疫情不斷發展，但接下來學生放春假，而且遇到清明節，可能造成人潮移動，對疫情有負面影響。潘文忠呼籲學生春假期間不要到人潮多的地方，如果身體不舒服，應該各告訴家人，趕快就醫，同時在家休息，可請假先不用到學校。

過去在疫情發展時期，老師會問學生連假去了哪裡，以進行防疫。潘文忠表示，疫情經過兩年多，大家已經有了經驗，現在防疫沒必要使用極端的手段，因此，連假過後，沒必要對學生進行全面性清查。不過，隨著病毒變異，長期來看，要有與病毒共存的準備。

世新大學教務處防疫公告如下：

一、即日起至4月8日止，該名學生本學期選修的課程一律停止實體授課，由任課教師按課程性質，改採線上教學或適切之補救教學。

二、3月31日全校師生停止到校上課一天，改為線上教學或於學期結束前補課。

三、4月1日至4月5日為世新週，師生皆無須到校上課。

四、4月6日(前述確診學生選修之課程則為4月9日）起，全校恢復正常上課。

五、如確診人數增加至2人以上，將依政府防疫規定，滾動式公告修正本學期後續之授課方式。