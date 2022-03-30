民進黨台北市長人選遲遲未定案，近期台北市計程車工會公開聲明，共同「舉薦」前交通部長林佳龍參選2022台北市長，對此，林佳龍強調，尊重各界的發聲，他還在綜合評估，身為選對會成員，會全力為民進黨推薦、提出最有勝算的人選。

林佳龍表示，感謝工、協會對他各方面的肯定，他在交通部長任內，也跟運輸業者、觀光產業都有很多互動，自己不會阻止他們的發聲，那是他們的權利，而提名是採取徵召，對於各界的發聲予與尊重，民進黨一定會提出最好的人選。

對於若被民進黨徵召是否勇於承擔，林佳龍指出，現在還在做綜合評估，他是選對會成員，將全力為民進黨推薦，也會提出最有勝算的人選。

林佳龍強調，民進黨是一個民主政黨，有競爭也有合作，無論如何，要將人民放在心中，以台灣的利益做最優先考量，民主政治就是人才競爭，他現在的角色就是「為國舉才」，特別是年輕人參政，這些都是很好人才增補方法，也是民進黨可以充滿活力、持續發展的重要原因。

對於近日疫情延燒，恐影響衛福部長陳時中參選，林佳龍認為，國際疫情還在高峰，一有鬆綁國內疫情可能再起，相信在指揮中心領導下，配合做好防疫，把選舉先放一邊、以防疫做最優先目標；指揮中心的決策一定是考量全民健康，兼顧維持正常經濟、社會生活。