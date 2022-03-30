燃煤占總發電量4分之3的印度，在電力需求激增，以及公共設施國企庫存量驟減下，當地政府已對非電力產業祭出限量使用令，好解決眼下的燃煤不足之急。

就在印度遭到近年來最嚴重燃煤短缺的後幾個月，在供應量減少下，該國有好幾個州都被迫停電，沒電最久時間甚至長達14小時。現在夏天將要來臨，印度又要擔心供給短缺問題即將發生。

路透社統計，占印度當地產量8成以上的國企印度煤炭公司(Coal India)，已將煉鋁廠以及鋼鐵廠等一些非電力產業，燃料每日供應量減至27.5萬噸，比2021年2月要少18%左右，更比2021年3月要低約30%。

受限於每年季風天候影響，某些地區燃煤產量更加被抑制，印度煤炭公司的產能以及出貨，往年通常從4月份開始減少，並從6月到9月期間進一步下降。根據印度官方資料，占當地所有燃煤使用量3分之1的公共設施國企，煤炭庫存量已下滑至一定要補給的22%，已低於25%的補庫存分水嶺。

26日，印度政府曾表示，一直在採取相關措施，以確保獲取充足的煤炭供應量。同時，也依據實際需求評估，必要時進口煤炭混合使用，好解決燃煤短缺問題。