歐股周三晨跌。受到羅氏藥廠(Roche)的拖累，Stoxx 600指數低走；此前由於俄烏和平談判的希望，該指數連三日上漲。
周三泛歐Stoxx 600指數早市跌2.62點或0.57%，為459.47點。
羅氏表示，公司治療小細胞肺癌的藥物未能達成晚期試驗的目標，股價應聲下挫1.3%。
該藥廠也對歐股的醫療股造成沉重壓力，指數下跌0.6%，同時也拖累大盤表現。
在俄烏和平談判出現了結束戰爭最明顯的徵兆後，歐股周二大漲，指數收盤來到戰爭爆發前的水準。
據英國情報單位最新報導，一些在烏克蘭遭到重大損失的俄羅斯軍隊，已經被迫回家，或是返回到白俄羅斯。
在早盤交易中，大宗商品相關的股票，包括礦業股、和油氣股都處於上漲行情，隨著油價和工業金屬價格彈升，皆上漲約1%。
愛力信跌0.6%；投資人公開指責執行長Borje Ekholm和董事會，他們皆涉嫌捲入一起不當向伊朗支付款項的醜聞。
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