日股繼29日大漲並創10周新高後,30日受到獲利回吐賣壓的影響,呈現下跌走勢。午盤賣壓明顯趨緩下,日經指數收28,027.25點,跌225.17點或0.8%。東證收1,967.6點,跌24.06點或1.21%。

日經指數29日收在28,252.42點,是自元月18日以來最高。同時,日經也已從3月9日16個月低點處,反彈約14%。

日本當地券商認為,日股似乎漲不動了,尤其是目前將要公布新的財報,資金不太會趁這個時候大舉進駐。

航運類股表現失準,一度大跌約9%。在市場認為,俄烏和解又露曙光下,貨櫃需求吃緊現況,可望獲得緩解。商船三井暴跌7成直接躺平,股價從1萬日圓一下子摔至3200多左右。另外,日本郵船跌8.55%,川崎汽船也跌1.05%。

鋼鐵類股也不佳,一度跌約5%,石油與煤炭產品也跌4%左右。

權值股中,2月傳出產銷均創新高的豐田汽車,還是收跌1.88%,迅銷跌0.24%,索尼也跌0.12%。

電玩大廠任天堂股價重挫收跌5.75%,原因是,任天堂29日宣布,要將全球玩家望穿秋水,正在研發的一款遊戲名叫,薩爾達傳奇:曠野之息續集(Sequel to The Legend of Zelda: Breath of the Wild),上市日程從原定2022年,延至2023年春季左右。