雖說修行在個人，但也有個好師父領進門！曾經是職業軍人的方仕宇，退伍後進入職場工作，卻因為沒遇到好的前輩引領，導致工作不順，每個工作都撐不了半年，直到透過勞動力發展署桃竹苗分署「青年就業旗艦計畫」的輔導，從毫無經驗到現任副工程師一職，也能在科技業站穩腳跟，發揮所長。

大學就讀虎尾科技大學電子工程系的方仕宇，因為家境優渥，為了爭取學雜費及生活費的補助，大二在母親的建議下，報考儲備軍官，畢業後進入空軍官校服役。

5年的軍旅生涯結束後，方仕宇決定回歸業界工作，曾先後在氬銲廠及無塵室等相關設備系統整合廠工作，但因為沒有社會上相關的工作經驗，加上沒有前輩的帶領，導致他在職場上一直無法融入，人際及工作頻頻受挫，每份工作不到半年就離職，讓他對前途更加茫然。

在另謀出路時，方仕宇無意間發現勞動部推出的「青年就業旗艦計畫」，不僅工作職缺有編排訓練大綱、訓練期程，還安排職場導師專責指導，讓參訓學員可以順利融入職場環境並熟悉工作內容，完全符合方仕宇的求職需求，結訓後順利進入竹科某晶片供應商，擔任SD產品應用副工程師。

工作1年3個月後，方仕宇的月薪已突破4萬，他回憶說，過去在9個月的訓練期間，公司指派直屬主管擔任職場導師，讓他可以循序漸進透過「邊做邊學」，了解公司產品及主要的工作內容，對於缺乏科技業經驗的方仕宇來說，即便碰到難題，也可以隨時請教職場導師，訓練後期，他已經可以獨當一面完成主管交付的工作內容。

方仕宇說，接受這種職訓制度，讓他完全沒有工作卡關或適應不良的問題，也讓他如願在科技業深耕發展，他也鼓勵想進入科技業又不得其門而入的青年朋友，善用「青年就業旗艦計畫」，讓自己的夢想成真。

桃竹苗分署長賴家仁表示，透過「青年就業旗艦計畫」先雇後訓的務實訓練方式，不僅可使青年透過邊做邊學，快速且有系統的適應職場環境及熟悉工作內容，更藉由分署補助企業工作崗位訓練費用，提升企業僱用青年的意願，歡迎青年朋友報名參訓。詳情可至「台灣就業通」的「青年職訓資源網」查詢。