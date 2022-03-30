中央流行疫情指揮中心日前透露向COVAX平台洽購200萬劑Novavax疫苗，待取得緊急使用授權後，可提供18歲以上民眾施打。近期本土疫情再起，至今累計近20條不明感染源傳播鏈，且仍有約逾1成民眾仍未完整接種，以長者居多。專家認為，面對疫情，傳統的思維需要改變，Omicron住院、重症風險較低，再生數高，這意味著病毒想「和你做朋友」，病例數已不是重點，而應著重於重症率。他建議可優先開放75歲以上長者施打第2劑，另考慮讓12～17歲的青少年施打第3劑。

新冠肺炎本土疫情延燒，國內至今已出現19條感染源不明傳播鏈。台大公衛學院教授陳秀熙表示，Omicron傳播力強 ，傳統疫調、思維已無法阻擋擴散，台灣也不例外，因此傳統的思維一定要改變。

從公共衛生的角度來看，陳秀熙認為大家不需過於專注確診個案數，這意義不大，Omicron的住院、重症風險和Delta差很多，再生數越高，就表示病毒要「和你做朋友」。Omicron雖然傳播快，但症狀不嚴重，重點應為致死率，目前南非致死率是全球最高，再來是北美州、南美洲、亞洲、歐洲、大洋洲。Omicron致死率應壓在每1000人不超過2人的標準，目前大洋洲是達標的，台灣也是達標。

陳秀熙表示，當前最重要的是重症清零，但每個國家的「tipping point」都不一樣，且是動態的，需考量醫療資源、防疫強度、疫苗施打等因素。此次日本讓公衛界跌破眼鏡的是，日本原是最不喜歡打疫苗的國家，但疫情卻改變了日本，基礎劑接種率已達80％，追加劑則是40％，其中65歲以上族群的追加劑施打率破8成，當地也在3月21日解除所有限制。

反觀台灣，目前仍有逾1成民眾仍未完整接種，且以長者居多。疫情指揮中心日前已宣布採購200萬劑Novavax疫苗。對此，陳秀熙建議，屆時可考慮優先開放75歲以上長者施打第2劑Novavax，再考慮讓12～17歲的青少年施打第3劑Novavax。Novavax屬於次蛋白疫苗，副作用少，作為救援是不錯的選項。