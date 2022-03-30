基隆市政府30日發布新增20名新冠病例，市長林右昌呼籲，基隆市民第三劑疫苗施打率約54％至55％，雖然比率在本島最高，但仍然拜託市民能趕快接種疫苗，希望大家多多配合。

林右昌在例行疫情記者會中強調，此次疫情基隆有關染病患者，絕大多數都是無症狀或輕症，沒有1例是重症，雖然基隆疫苗施打率是本島第一，但目前疫情有升溫狀況，第三劑希望市民能夠多多施打，請大家能夠配合。