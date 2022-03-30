疫苗第三劑基隆施打率約55％ 林右昌籲市民趕快接種 16:402022/03/30 中時 陳敬哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市長林右昌呼籲市民，因應疫情增溫最好趕快完成疫苗施打。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市政府30日發布新增20名新冠病例，市長林右昌呼籲，基隆市民第三劑疫苗施打率約54％至55％，雖然比率在本島最高，但仍然拜託市民能趕快接種疫苗，希望大家多多配合。 林右昌在例行疫情記者會中強調，此次疫情基隆有關染病患者，絕大多數都是無症狀或輕症，沒有1例是重症，雖然基隆疫苗施打率是本島第一，但目前疫情有升溫狀況，第三劑希望市民能夠多多施打，請大家能夠配合。 超恐怖！基隆小吃店今＋19 累計68人染疫 海大群聚要快篩! 林右昌：外縣市篩檢都可退費 #新冠肺炎 #台灣 #基隆 #疫苗 #第三劑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆＋20 小吃店群聚案狂燒！占確診人數一半 16:362022/03/30 生活 基隆「2022城市博覽會」照辦 林右昌：有不同防疫規劃 18:122022/03/29 生活 基隆224家小吃店大稽查 3家違規偷跑將重罰 10:162022/03/30 社會 基隆今＋6 第二分局長疑「攙扶喝醉隊長」染疫 17:222022/03/29 生活 基隆警染疫擴大原因曝光 竟是2翹班喝酒警「隱匿疫調」 08:482022/03/30 社會 王必勝再到基隆討論防疫 籲民眾快篩須更踴躍 09:442022/03/30 生活 左營海軍官兵確診！ 疑休假返回基隆染疫 13:562022/03/30 政治 傳基隆近1／3刑警被隔離 內政部：治安維護不容空窗將調派支援 12:122022/03/30 政治 疫情再攪局 基隆城博會不停辦 04:102022/03/30 地方新聞 南榮國中確診生疑脫口罩打球染疫 基隆巿籃球場即起關3天 15:482022/03/30 生活 基捷定案帶看量增三成 在地人憂買不到房 11:422022/03/30 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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