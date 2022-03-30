對於海軍168艦隊濟陽級軍艦上一名士官確診，海軍艦隊指揮部表示，該名士官於3月28日收假後，29日因身體不適自行就醫，經國軍高雄總醫院左營分院實施核酸檢測（PCR）結果為陽性，即依地方衛生單位指導實施住院隔離。

海軍艦隊指揮部說，該部已完成兵力調整，不影響戰備任務遂行；另為周延防疫作為，單位依國防部、中央流行疫情指揮中心及地方政府防疫指導，已立即啟動相關防疫機制，完成疫調、分流、區隔管理及全面消毒作業，同時對密切接觸者實施隔離檢疫及PCR檢測，落實各項防疫作為，維護部隊戰力。