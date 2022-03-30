內政部次長邱昌嶽今日於國發會2050淨零排放路徑圖記者會中，提出內政部對於淨零排放的相關政策，包括100％新建物達到零碳建築、改善既有建物能源效率、提升家電和設備能源效率等。
和國際能源總署同步，2050年時，100％的新建建築物和超過85％的既有建築物，要達到近零碳建築。
參考日本、美國、歐盟、國際能源總署的發展概念，建築節能50％，其餘用電再以綠電探中和至零碳排，最後達到2050年淨零建築的目標。
內政部推動策略是，從公有建築物先帶頭，引導民間建築跟進，新建建築先採取鼓勵方式，然後再逐步修訂法規強制實施。既有建築因數量龐大且牽涉民眾權益，因此對民間既有建築採鼓勵獎助方式進推動，公有建築物則是強制實施。
內政部也會研擬強化家電節能措施，投入建築節能減碳技術和再生能源的研發與應用。
落實在4大主軸：
第一、提高新建築物能源效率，結合綠建築標章，導入建築能笑評估，透過容積獎勵等方式，鼓勵都市更新及危老重建，強化新建築法規要求。
第二、改善既有建築物能源效率。既有建築物佔全國總量97％以上，以提供獎助方式鼓勵自主辦理節能改善，採取都更整建維護、綠色金融等措施。
第三、提升家電、設備能源效率。台灣建築好能以空調和家電為主，約佔70％，政府將擴大推動家電產品能效分級標示制度，以及貨物稅減徵等措施，逐年提升家電、設備能源效率，並預留充電設備停車位。
第四、導入建築節能技術及減碳工法。
另外，內政部將於5月舉辦淨零建築世界公民咖啡館，6月舉辦3場建築能效評估和標示系統推廣講習，加強社會對話與厚植建築能效評估專業人力。
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