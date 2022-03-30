全球船運市場大好，陽明海運現金滿手，造船計畫卻慢半拍。陽明總經理杜書勤今在法說會上表示，每家船公司都有自己的造成計畫，陽明有自己的時間表，像是長租船要搭配長租船的到約時間，另外就是新船燃油系統會改變，陽明也還在評估。

新冠疫情爆發後，全球面臨缺艙、缺櫃，意外讓海運市場大好，各船公司兩年來大動作買船、造船，像是長榮就不斷造新船，萬海則狂搜二手船，唯獨陽明不動如山，造船和買船卻毫無進展，引來交通部長王國材擔心，陽明可能太過保守。

杜書勤表示，全球的船公司都有自己的造船計畫，造船也會有各種周期性，陽明有許多的長租船，造船必須要搭配長租船的退約期，再進場造船，強調「陽明有自己造船的時間表」；再者是新船燃油系統會改變，是要用全燃油、液化天然氣或哪種，涉及船舶的競爭力，絕無外界說的陽明造船趨保守。

杜書勤表示，陽明還在評估造船計畫，未來往兩種船型來走，1.5萬TEU策略不變，要不要增加船舶數，還是要等董事會討論；東南亞也是下一階段新造船的評估。而陽明的造櫃計畫也持續中，目前已經訂造7萬個櫃子，4萬櫃會在今年交付。

對於俄烏戰爭衝擊，陽明海運業務長張紹豐表示，每次戰後重建物資、民生必需品會出現報復需求湧現，強勁反彈是可以期待。俄烏相關航線貨量其實不大，所以對今年營運展望及成績很有信心，也相信2023年不至於太差。

至於近期大陸再爆疫情，上海更是封城，張紹豐表示，短期內貨量會減少，目前還在觀察封城的時間，陽明也會動態調整航線，運價近期維持穩定波動。接下來就看戰爭與封城等因素解除，屆時各地將趕著出貨，進一步推升運價走揚。