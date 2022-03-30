自從台灣2009年正式簽屬「兩公約」後，法務部積極推動人權教育，為了化解一般民眾對於人權艱深難懂的概念，法務部也趕時髦，推出Podcast「人權搜查客」節目，首集便邀請「大仁哥」前副總統陳建仁從公共衛生流行病學暢談疫情與人權間的關係，陳建仁也為此獻出他上公部門Podcast的第一次處女秀。

簡稱「兩公約」的「公民與政治權利國際公約」、「經濟社會與文化權利國際公約」，與「世界人權宣言」並稱「國際人權法典」，法務部為拉近人民與人權間的距離，結合檢察官搜查權的概念，打算以「人權搜查客」Podcast節目帶領民眾了解日常生活中的各種人權觀念，包括健康權、生命權、老人權、性別平等、居住正義、原住民族文化保護等基本人權。

陳建仁在節目中，由身為國際公衛專家，從公共衛生流行病史帶入肆虐全球的疫情，再談到政府進行疫調之於人權的影響，認為「健康就是基本人權，促進全世界的健康，沒有一個人應該被遺漏」。法務部還找來金曲獎歌手「阿爆」、文創工作者「萬秀洗衣店」孫子張瑞夫等各領域好手，藉由輕鬆對談了解兩公約的人權資訊。