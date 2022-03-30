大陸外交部發言人汪文斌今天（30日）主持例行記者會。有記者提問，日本審批通過一批高中教科書，淡化和歪曲日本強徵慰安婦、強徵勞工的歷史事實，宣講日方關於釣魚台的主張。請問中方有何評論？

汪文斌表示，強徵慰安婦、強徵勞工是日本軍國主義對外侵略擴張期間犯下的嚴重反人道罪行，這是國際公認的歷史事實，鐵證如山不容篡改。在教科書審定上，通過玩弄文字遊戲、模糊史實，淡化和逃避歷史罪責，是日方否認和歪曲自身侵略歷史，中方對此強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉，我們嚴肅敦促日方正視和反省侵略歷史，同軍國主義劃清界限，以負責任的態度妥善處理歷史遺留問題，以免進一步失信亞洲鄰國和國際社會。

汪文斌說，我要強調的是釣魚台及其附屬島嶼自古就是中國固有領土，中方對其擁有無可爭辯的主權，無論日方在教科書上搞什麼動作都改變不了釣魚台屬於中國的事實，任何企圖損害中國領土主權的言行都是徒勞的。