搜救和碩副總裁蔡進國畫面曝光，消防勇攀瀑布下溪谷運遺體。（新北消防局提供）

和碩聯合科技前副總裁蔡進國登山失聯，今(30)日尋獲蔡進國遺體，已死亡多時，遺體目前由消防員移下山；透過監視器2秒畫面，蔡進國從天德巷旁的石階步道進入後，在無極宮「往右走」，疑「天雨路滑」，導致滑落山壁；但實際意外原因仍待後續釐清。

據了解，新北消防局從無極山莊監視器2秒現身畫面，發現疑似蔡進國從天德巷無極山莊旁石階步道往雙溪路徑，由於蔡進國應是往滿月圓登步道，在其岔路時，應選擇左邊路徑，蔡進國卻選擇在無極宮「往右走」，因此可能是蔡進國對登山路徑不熟悉，加上「天雨路滑」，導致蔡進國滑下山壁；實際意外原因還待後續釐清。

曾傳訊家人行程，和碩前副總裁蔡進國「偏離路徑」罹難地點曝光。(新北市消防局提供)

蔡進國家屬除了提出100萬尋人獎金，知名登山網紅「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）也緊急從南投埔里趕至三峽，投入搜救行動。新北消防局將雙溪山路徑列為搜索熱區，將稜線及溪谷畫分成10區塊，下切搜索終於找到蔡進國的遺體。

據了解，蔡進國曾傳訊告訴家人要從滿月圓的天德街走北三插，繞一圈回到滿月圓森林遊樂區內，全長約15公里，依照蔡進國平時有爬山習慣，攀爬6小時路程一天內即可下山。