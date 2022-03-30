5倍券等經濟振興措施效益顯現，詩肯(6195)2021年稅後盈餘達2.7億元，為2013年以來新高，每股盈餘為5.54元，詩肯近期配合各大商場檔期，進行一連串特賣會，且3月起針對部分商品進行價格調整，希望緩解成本、費用高漲的壓力，可望拉抬業績。

去年歷經3級警戒衝擊消費市場、物流塞車、原物料價格大幅上漲等因素，對家具零售營運造成相當大的壓力，所幸政府於下半年推出經濟振興措施，在5倍券效益挹注下，詩肯2021年合併營收23.9億元，年增12.12%，創下歷年新高，營業毛利為13.65億元，年增13.48%，合併毛利率為57.15%，年增0.68個百分點，稅後盈餘為2.7億元，年增20%，為2012年以來新高，每股盈餘為5.54元。

詩肯今年前2月合併營收為4.78億元，年減2.88%；詩肯近期配合各大商場檔期，進行一連串特賣會，且3月起針對部分商品進行價格調整，希望緩解成本、費用高漲的壓力，可望拉抬業績。

雖然央行日前宣佈升息一碼、且政府推出系列打房措施，但詩肯認為，主要是針對投機炒房，對於自住需求的購屋行為並不會有太大影響，今年房市交易預期仍會平穩上升，維持熱絡態勢，對於家具業來說，成長動能不虞缺乏。

詩肯表示，台灣防疫有成，加上疫苗覆蓋率提高，今年內需經濟受疫情影響的程度將較前兩年降低，但國際情勢多變，因此今年也將會開發更多元產品，並增加供應商、加強供應鏈管理，盡全力確保消費者需求得到滿足。

詩肯董事會也決議每股配息為4.4元，以今天收盤價55.3元計算，現金殖息率約7.95%。

詩肯近兩年陸續開出兩家旗艦店，以及異業結盟展出多家量販型門市，效益都相當突出，而今年仍將持續展店腳步，更將密切觀察各大商場變化，5月將進駐秀泰生活高雄岡山店，且北、中、南都有展店計畫，更有多家通路品牌尚在洽談中，今年力拚再創營運高峰。