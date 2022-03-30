台灣大(3045)併購台灣之星案子仍在主管機關跑，台灣之星依舊祭出各項優惠攬客，由於先前台灣大合併時喊話履行合約精神，市場也擔憂台灣之星的「積極行銷」會增加後續一旦雙方正式併購後，台灣大肩膀上背負的擔子，台灣大總經理林之晨今(30)日出席自家基金會公開活動時提出看法，他認為，現階段還是兩家公司，故無法評論台灣之星的行銷策略，尊重用戶選擇。

台灣大併購台灣之星目前仍靜待主管機關拍板，只是，現在在市場上，台灣之星依舊祭出各項優惠攬客，由於先前雙方合併記者會時，台灣大承諾將會履行合約精神，市場擔憂台灣之星持續祭出優惠攬客，會讓台灣大後續完成併購後將背負更沉重包袱，林之晨回應，因為現階段還是兩家公司，所以無法評論台灣之星的行銷策略，且主管機關也沒有一定會讓併購案過，有報酬也有風險，尊重用戶選擇。

林之晨表示，台灣大5G用戶得滲透率穩定成長，約每個月1%的滲透率，根據觀察，從4G升級到5G，通常會增加20~30%的傳輸量，目前台灣大的訊務涵蓋也達8成。

以服務面來說，林之晨表示，預估5G上路的前面三年還是以用戶換5G手機為主，後續的3~10年則會出現5G多元應用如智慧應用，類似智慧眼鏡、智慧工廠等。另外，假設後續完成併購台灣之星，則就可以把40MHz的頻段用在專網專頻上，目前5G專網企業已接近50家，5G專網營收明年會開始有貢獻。

台灣大總經理林之晨出席自家基金會「Tech The Dreamers科技‧夢想+」專案記者會，擬結合社企流與AppWorks的資源，協助地方創生團體放大公益影響力，也宣布將會挹注逾200萬元的經費、協助開發完成「銀色大門」長輩送餐服務App。