桃園市今年小一新生有2萬3450人，比去年增加370人，但人口集中在都市重劃區，有些舊城區、偏鄉學校面臨學生人數驟減、有空餘教室，34校申請為空間充裕學校，可招收全市學區學生。

教育局公布，今年核定的空間充裕學校包含山東、龍岡、瑞原、德龍、高原、龍源、三和、三坑、美華、內柵、福安、百吉、中興、瑞祥、南興、永福、壽山、山頂、龍壽、自強、蘆竹、公埔、頂社、大潭、保生、崙坪、啟文、永安、笨港、大坡、蚵間、社子、埔頂及霞雲國小，共34校。

教育局指出，龍岡國小雖然位處市區，班級高峰達到50多班，但近年來受少子化影響，加上周邊有新設林森國小，學區調整後學生人數有減少，核定為空間充裕學校。在教師及社區共同努力下，近3年龍岡國小吸引部分跨學區學生就學，班級數由21班成長至23班。

蘆竹國小位處鄉間，少子化影響學生數逐年降低，校長陳梅蓉說，周邊學校如錦興、光明、大竹國小等，皆為總量管制學校，為舒緩總量管制學校，透過空間充裕學校核定提供家長多元就學選擇，非學區學生約有30多人，體恤父母接送辛苦，學校有提供交通車載送學生上下學。

霞雲國小是復興區唯一可跨學區就讀的偏鄉學校，打破偏鄉學校多數流失學生的傳統偏見，該校用當地桂竹、藥草、東眼山等文化規畫特色課程，吸引跨學區學生就讀，也有教師帶自己孩子就讀，今年校方結合藥草、桂竹、小米、大豹社先民遷徙故事，角逐教學卓越獎。

校長羅幼蓮分享，曾有位從加拿大返台學生，原本就讀龜山區的傳統大校，但對大班教學模式不適應，家長透過親友了解學校特性，選中霞雲國小，甚至不惜在學校對面租房子，就是要讓孩子就讀。