兒童節連假即將到來，正是創造親子互動的好時機，恰好富邦J卡即將在4月正式突破145萬卡，為了與卡友開心「童」樂，台北富邦銀行特別推出一系列感恩回饋活動，刷J卡新戶最高可享36.5％刷卡回饋，以富邦卡到指定飯店住宿或精選餐廳用餐可享5折起優惠，無論想替孩子準備好禮或趁連假來趟家族旅行，都可以善用富邦卡輕鬆完成，給家人更多美好回憶。

北富銀表示，J卡自推出後，持續結合Fintech擴增應用場景，增加使用便利性，例如結合大數據和AI技術加速申辦徵審、開發「一鍵調額」等創新功能，並廣泛與企業商家合作構建金融生態圈，集多元、便利、實惠於一身的支付體驗，讓Ｊ卡備受大眾青睞。其中J POINTS卡不僅動卡率高達8成，領先市場平均，開立數存帳戶的卡友佔比更達到全行卡友的3.5倍，展現極佳的用戶黏著度及服務延展性，以高實動率、高數存開戶率的特質，帶動Ｊ卡發卡量穩定成長，今年4月正式突破145萬卡，成為當前最受國人歡迎的支付首選。

隨著行動網路與智慧型手機普及，現在的孩子可說是「數位原生代」，相當熟悉手機、電腦等數位工具操作，許多日常交流也都透過LINE等通訊軟體來完成。北富銀建議，家長如果想為孩子準備驚喜，除了在品項上花心思，善用創新服務打造「數位儀式感」也是不錯的方法，例如LINE提供的「LINE禮物」服務，父母可以先成為孩子的LINE好友再透過LINE送出禮物，讓孩子自由選擇喜歡的時間、地點去兌換，不僅可以讓孩子感受自主與尊重，同時也能豐富家長與孩子之間的交流型態，為親子互動創造話題。

4/1至6/30期間，新戶透過線上申辦J卡正卡（含J CASH、J POINTS及JU卡），並設定本人富邦數位存款帳戶代扣繳信用卡卡費，核卡後45天內之累積一般消費，享最高30％刷卡金回饋，如果再透過LINE Pay綁定J POINTS卡於LINE禮物消費，除享原權益3.5％，還可獲得天天加碼3％，合計新戶最高可獲得36.5％回饋，等於消費將近打6折，相當划算。

不僅J卡提供豐富回饋，其他富邦卡也「童」享好康！4/1至4/30期間，以momo卡在momo購物網消費千大品牌商品滿額並完成登錄，最高可享16％ momo幣回饋；持富邦卡於蝦皮購物、Yahoo三平台、東森購物、myfone購物、淘寶/天貓消費滿額並登錄，最高可享回饋8％。

若有出遊計畫，4/1～6/30期間，在雄獅、易遊網、可樂、東南、喜鴻、長汎旅行社刷富邦卡，輕鬆分5期（含）以上消費累積滿額且登錄，最高可回饋1,000元刷卡金；12/31前以富邦卡到指定飯店住宿或富邦食神幫精選餐廳用餐可享5折起優惠，富豪租車及中租租車則享6折起優惠。選對富邦卡，就能用最實惠的價格全台玩透透，可說是小資族省錢良伴，聰明的消費者可別錯過。