日本男神級演員竹野內豐日前驚傳失蹤，已失聯2個多禮拜的他，更傳出驚動電視台高層，決定懸賞100萬尋人，外界也對竹野內豐的行蹤相當關切，現有不少網友目擊他在路邊拍攝，疑似在拍廣告，本尊終於露面，也讓大家都直呼「放心了」。

有房仲業者「秋葉原不動產」在推特發文，表示「在虎之門金刀比羅宮看到竹野內豐在拍攝」，另外，也有不少網友也上傳目擊，透露在上班途中看到人群，原來是竹野內豐在拍攝，「竹野內豐就在我公司樓下拍廣告，臉超小」，更有人透露竹野內豐疑似是替計程車叫車APP拍廣告。

有網友目擊竹野內豐在拍攝。(圖／取自推特)

向來低調的竹野內豐，出道至今沒有開設社群網站，而他工作以外的個人電話號碼，也無人知曉，去年離開待了26年的老東家「研音」後，工作的聯繫窗口就改交給姊姊，但因為姊姊不熟悉演藝圈工作，加上最終決定都在竹野內豐上，因此姊姊只要關機，就會失去聯繫。

竹野內豐去年主演的日劇《鴉色刑事組》，播出後收視率佳，因此電視台最近考慮拍續集和電影，但卻找不到竹野內豐，甚至傳出電視台打算懸賞100萬尋人，但電視台並未出面承認傳言。