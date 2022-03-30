大陸國家衛健委微信公號「健康中國」30日消息，大陸國家衛生健康委黨組書記、主任馬曉偉撰文〈時不我待 科學精準抓細抓實各項防控工作〉強調，如果不管「防」只管「治」，中國醫療體系將面臨擊穿危險。

馬曉偉指出，要貫徹中共總書記習近平重要指示精神，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖，堅持常態化精準防控和局部應急處置相結合，做到疫情發現更早、疫情處置更快、防控措施更精準、服務群眾更到位，盡快遏制疫情擴散蔓延勢頭。

馬曉偉表示，堅持人民至上、生命至上，就要最大限度縮小疫情影響範圍，最大限度減少感染、重症和死亡；加強隔離資源儲備，有的建設大型專用隔離場所，有的改造一批符合要求的集中隔離點，有的建立備用清單，有的建設入境人員隔離醫學觀察「健康驛站」。推動方艙醫院建設，目前大陸已建成或正在建設的方艙醫院82家，分布在19個省分46個地市，床位總計11.55萬張。提高核酸檢測能力，總體能力超過4000萬份／天。

馬曉偉稱，要科學精準、動態清零。「動態清零」的精髓，一是快速，二是精準。「動態」就是不追求絕對零感染，「清零」就是發現一起、撲滅一起，守住不出現疫情規模性反彈的底線。快速和精準的「動態清零」，正是中國控制疫情的「法寶」。

面對疫情反復衝擊，有的地方認為Omicron變異株症狀輕、流感化，思想鬆懈麻痹，有「鬆口氣、歇歇腳、等等看」的心態，常態化防控和應急處置放鬆了要求。如果不管「防」，只管「治」，中國醫療體系將面臨擊穿危險。

要立足抓早、抓小、抓基礎。將監測防線再前移一步，推進「抗原篩查＋核酸診斷」的監測模式，增加抗原檢測作為核酸檢測的補充手段。發布第三版區域新冠病毒核酸檢測技術指南，更加科學精準地畫定核酸檢測範圍，要求核酸檢測任務在24小時內完成。對無症狀感染者和輕症病例實行集中隔離管理，科學調整出院標準。

新冠病毒是全人群易感。老接種疫苗將起到很好預防作用。截至3月29日，大陸全國累計報告接種新冠病毒疫苗32億6312.9萬劑次，完成全程接種人數為12億4191.3萬人。

馬曉偉稱，要保障好群眾就醫需求。尤其是急危重症患者，不得推諉拒診。醫療機構設立「緩衝區」，及時救治患者。對於透析、放化療患者以及孕產婦、新生兒等特殊群體，指定醫療機構提供連續醫療服務。對於老年人和慢性病患者，允許開具長期處方。各地設立「黃碼」醫院，開通「雲門診」，為急危重症患者開通綠色通道，多管道、多方式保障百姓就醫需求。讓有看病需求的居民出得了社區的門，進得去醫院的門。