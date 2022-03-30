星座運勢網站「星座巫師」分享，天秤座、獅子座、巨蟹座、白羊座本性很善良，相處起來很舒服，不過一旦被傷害，他們將會顯露出狠心、絕情的一面，與原本好相處的模樣反差很大，讓人不寒而慄。

▍1.天秤座

天秤座待人溫和，脾氣很好，就算有小人故意搗亂，處處刁難，他們依然不會主動攻擊對方，包容心很強，因為他們討厭關係失衡和爭執，為了不要破壞氣氛，他們願意稍微委屈自己，不過如果觸碰到他們的底線，天秤座反擊力道將會非常可怕，完全不顧情面，不但會直接抨擊，還會在背後搞小動作，讓人沒有回手的餘地。

▍2.獅子座

獅子座看起來沒耐心，脾氣有點暴躁，又非常強勢，不過他們本性很善良，對朋友講義氣，喜歡被人稱讚和崇拜，會主動幫助他人，他們看不慣惡勢力，如果有人耍手段惹到獅子座，他們將會想盡辦法給對方好看，顯露出狠心的一面，想要鬥贏他們幾乎是不可能的事。

▍3.巨蟹座

巨蟹座溫柔又善良，不擅長拒絕別人，有人帶著問題找他們幫忙，基本上是照單全收，平常看起來像顆軟柿子一樣好欺負，其實發狠起來非常可怕，如果有人把巨蟹座徹底激怒，他們就會發揮自己「戲精」的特長，演出委屈的模樣，讓對方成為眾矢之的，完全沒有翻身機會。

▍4.白羊座

白羊座與人相處時直來直往，想法很單純，對朋友很大方，不會斤斤計較，就算有人惹到他們，只要不是很嚴重的事，他們基本上都直接拋到腦後，懶得計較，而且他們情緒來得快、去得也快，不會記仇，不過如果遭到朋友背叛，他們會顯露出絕情的一面，當他們徹底討厭一個人，就會完全無視這個人的存在，到時無論怎麼哄，都無法重修舊好了。