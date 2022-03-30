因嘉義市耐斯喜宴案而確診，嘉義縣共有6案，案匡列密切接觸者184人至30日止，居家隔離期滿前PCR採檢結果均為陰性，算是安全挺過觀察期，由於清明節連假將至，衛生局呼籲仍不得鬆懈，另鑑於大潭電廠多名外籍移工確診，縣府勞工暨青年發展處將加強查察工廠防疫作為及輔導移工疫苗施打。

嘉縣衛生局指出，耐斯喜宴確診6案，包括參加喜宴3例、居隔期間發病2例和外縣市接觸確診1例，經採血進行基因定序均為Omicron BA.1與台北設計師案19665相同，非新感染源，全案觀察期至3月30日止無新案例發生，另有關耐斯喜宴現場、民雄鄉7-11愛樂門市、葉記鵝肉店、南華大學及民雄公所停車場等足跡重疊民眾，經10天自我健康監測也安全過關恢復正常生活。

縣長翁章梁表示，清明連假民眾南來北往，恐造成疫情更嚴峻，此時防疫不放鬆，參加宴席或聚餐不得逐桌敬酒敬茶，且近期遶境活動頻繁，參與遶境遊行者務必完成3劑疫苗，不鑽轎腳搶轎，避免群聚休憩，提供盒裝餐點，全程戴口罩等。

目前嘉義縣內移工第1、2劑接種率超過96％，第3劑則是35％，勞青處長陳奕翰指出，第3劑施打率較低，主因為移工較後期接種，需待滿12周間隔期後，屆時將輔導聘僱移工達30人以上事業單位配合施打作業、加強移工宿舍防疫衛生，並請雇主要求移工勿群聚。