晶圓代工大廠台積電(2330)董事長劉德音今（30）日出席台灣半導體產業協會（TSIA）會員大會時表示，中國大陸封城已影響電腦、電視及手機等消費性電子需求，不過台積電上海廠維持正常運作，對今年資本支出及營運展望預期維持不變。
此外，台積電每年4月會進行年度例行性調薪，市場先前傳出今年將大舉調薪達8％、高於往年的3～5％水準。對此，劉德音雖未證實確切調薪幅度，但表示每年調薪會將通膨納入考量，今年調幅「大家都會很開心」。
劉德音表示，上海因疫情升溫採取分區分批「封控管理」，劉德音受訪時指出，相關措施已對智慧型手機需求造成影響，對電腦及電視需求亦有影響。不過，車用、高效能運算（HPC）與物聯網需求仍然強勁。
劉德音指出，台積電上海廠事先有接獲通知，因此已預先部署、得以維持正常運作。由於公司過去2年需求均超過產能，目前僅會根據需求變化調整優先順序，對今年資本支出與營運展望維持不變。
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