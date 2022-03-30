2022第8屆愛台東夢想資助計畫30日公布得獎名單，今年最終評選出8組，平均年齡21歲。（蔡旻妤攝）

2022第8屆愛台東夢想資助計畫30日公布得獎名單，今年最終評選出8組，平均年齡21歲。（蔡旻妤攝）

2022第8屆愛台東夢想資助計畫30日公布得獎名單，今年最終評選出8組，平均年齡21歲。（蔡旻妤攝）

2022第8屆愛台東夢想資助計畫30日公布得獎名單，今年最終評選出8組，平均年齡21歲。（蔡旻妤攝）

2022第8屆愛台東夢想資助計畫30日公布得獎名單，今年最終評選出8組，平均年齡21歲。（蔡旻妤攝）

2022第8屆愛台東夢想資助計畫30日公布得獎名單，今年最終評選出8組，平均年齡21歲。（蔡旻妤攝）

2022第8屆愛台東夢想資助計畫30日公布得獎名單，今年最終評選出8組，平均年齡21歲。（蔡旻妤攝）

由立法委員劉櫂豪用選舉補助款所舉辦的愛台東夢想資助計畫30日公布入選名單，共有8組人馬獲選，總獎金金額達40萬。投件者趨年輕化，平均28歲，創歷年最低，得獎者平均年齡則為21歲，劉櫂豪不斷鼓勵年輕人「有夢就去追」。

劉櫂豪說，愛台東夢想資助計畫是回饋台東對他的愛與支持，期待今年得獎者的夢想幾個月後能看到美好的開花結果，築夢踏實，散播到台東每個角落，留下美好故事，讓台東能夠成為實踐夢想的好地方。

其中東語台語百工職人的日子由就讀國立台東大學一年級的林子瑋獲得3萬6000元，他希望紀錄台東在地台灣台語文化的百工職人的生涯，推廣台語，讓台東人更了解使用台語的職人的故事，讓屬於台語的智慧延續傳承。

另外，萬「食」OK透過舉辦一日烘焙營，讓對烘焙有興趣的孩子們圓夢，分享自己對烘焙的熱愛；「台東好加：流浪日記」，舉辦講座增進對無家者的認知，並透過行動具體關懷，希望山腳下每個角落的人們都能被照亮。

「好家在台東－電子書及Podcast節目製作」，以移民來台東的女性為話語對象，記錄與分享她們在台東被這塊土地滋養，到想成為台東守護者的故事；「寧埔」新站Kinanuka站，介紹部落名字由來，讓老人家等公車有避雨的地方，也透過特別的造型喚起部落青年認識部落的心。

「余茜如的慕靈種籽」，希望能讓喜歡戲劇孩子有接觸戲劇課程的機會，舉辦戲劇工作坊並拍攝微電影。「鹿下音樂體驗營」，結合部落空間文化及自身音樂技術，來帶領原民兒童親身體驗文化與音樂的薰陶，提升偏鄉孩童的自信心及部落社區的觀光發展。

今年的評審團包含博士林志興、教授簡齊儒、三和國小校長張國華，評審團主席林志興致詞時表示，愛台東夢想資助計畫邁入第8屆，一年比一年更感受到年輕人的青春化與可愛化，8年以來本計畫儼然成為一項「新傳統」，成為台東年輕人築夢踏實的首選，期盼未來能夠持續延續夢想的精神，為台東帶來好的改變。