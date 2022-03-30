大陸男星吳亦凡去年7月被網美都美竹揭露「誘姦未成年少女」，不久後被北京朝陽警局拘留，隔月就因涉嫌強姦罪受牢獄之災，從此消失演藝圈，至今判決未明；爆料者兼受害人都美竹雖然替其他同樣被吳亦凡下毒手的人討公道，但她和閨密劉美麗疑似鬧翻，對方直接公開她整鼻照，打臉她一直以來自稱的「純天然」，驚悚畫面網友全嚇傻。

都美竹去年7月拆穿帥氣男星吳亦凡真面目，爆料他和多名女子關係不單純，讓對方以為兩人在談戀愛，實際上只是想發生性關係，包括自己在未成年時就受害；在都美竹爆料後，當地警方也展開調查，吳亦凡隨後先被拘留，再因涉嫌強姦罪被逮捕，從頂流男星一夕變成罪犯，至今仍在吃牢飯。

都美竹自稱純天然美女，和昔日閨密鬧翻後被公開整型照，嚇壞一票網友。(圖/ 摘自微博)

吳亦凡事件也讓都美竹爆紅，因為不只替自己發聲，也幫了其他受害女子，正義之舉被不少網友盛讚。過去都美竹號稱是「純天然美女」，但她昔日閨密不顧舊情，直接上傳她去整型醫院做鼻子的照片，狠狠打臉她自稱的純天然。

照片中都美竹穿著病患服躺在病床上，臉部看起來很僵硬，鼻子的形狀更是詭異，雙眼也很無神，和現在的她天差地遠；而根據劉美麗曬出的照片中，還有一張動手術的通知單，上面更清楚寫著日期是2021年7月12日，當時都美竹卻是跟外界表示，因為吳亦凡的關係罹患抑鬱症在接受治療，但事實是去整型。

閨密劉美麗還公開都美竹整型通知單。(圖/ 摘自微博)

大票網友被都美竹整型照嚇壞之外，更不能接受她說謊，「那時候真以為她是抑鬱症心疼她，沒想到居然是在整型」、「看來是為了變漂亮敲詐勒索」、「哇，那鼻子真的嚇到我了」、「敲詐賠償金、欺騙網友博取同情、煽動輿論，她不簡單啊」。