吳謹言、許凱「浴桶吻」粉紅泡泡滿點。（LINE TV提供

古裝強檔大戲《尚食》迎來圓滿大結局，許凱御駕親征平定皇親叛亂，最終與吳謹言攜手共度一生，結尾時兩人在書齋裡輕輕一吻，撒糖收官。隨著這次合作結束，吳謹言也感性地說：「謝謝凱凱吧，再次跟我一塊碰撞出了很多新的東西，呈現在大家所看到的《尚食》。」許凱則是溫柔地向吳謹言打氣：「一起加油，希望我們都能實現我們的夢想。」

LINE TV獨家訪問吳謹言及許凱，一起回顧《尚食》浪漫名場面，像是「經典浴桶吻」、「在床邊送定情項鍊」、「書齋中藏畫像」等等甜蜜互動當中，吳謹言最喜歡「浴桶吻」，覺得這場戲是很甜很直接的就發糖了，許凱則是喜歡「書齋中藏畫像」的橋段，表示：「從我角度看朱瞻基還是一個貼心的人，分別之前還會給姚子衿(吳謹言)留下許多小驚喜。」

聊到自己跟劇中的角色感情觀像不像時，吳謹言笑說自己應該會更直接一點，沒有角色那麼多小心思，相同的地方是都會以事業為重，不會為了愛情而喪失原來的自己。

至於有沒有可能再次三搭？雙方雖然不排斥，但表示要看有沒有合適的劇本跟機會，許凱也說想挑戰沒有嘗試過的類型，吳謹言更額外補充：「如果可以的話，還是希望凱凱可以帶我走出皇宮。」而對於一直以來支持他們的台灣粉絲，兩人相當感謝大家的喜歡，吳謹言更額外叮嚀大家疫情期間要做好防護不聚集，在家多多追《尚食》！全劇已於LINE TV上架。