驅動IC大廠聯詠（3034）2021年獲利表現亮眼大賺6個股本，29日公告季度分紅開獎，有員工貼出分紅獎金達1120萬元，令人稱羨。有網友震驚表示，這樣新竹的房價又要再漲了，更有人感嘆新竹的房價已經夠貴了，以關埔為例一坪已經60萬了，拜託別再漲了。

業界人士透露，2021年聯詠員工分紅就有30個月（薪）以上的高水準，其中一般工程師就有200萬以上的分紅獎金，經理級以上甚至上看千萬元規格，且當中還不含既有的季獎金跟薪水。而這張流傳在網路的聯詠分紅單獎金達1120萬元，網路論壇熟知內情的人士表示「小道消息，這位領千萬分紅的總年資6年多，是公司裡的處長」。

聯詠超狂千萬分紅引發熱議，網友除了感嘆新竹錢淹腳目外，更紛紛討論起新竹的房價，「放過新竹房價好嗎」、「一年多200多萬，難怪竹北房價一年一坪多快10萬」、「關埔已經一坪60萬了，別再漲了」、「竹北房價又要衝一波了」、「分紅千萬直接約房仲看房了」、「好猛，房子買起來」、「新竹房價可以再漲2成了」、「竹北一坪100萬不是夢」。

根據《好房網》報導，2021年第四季新竹房價季漲幅達1成，年漲幅達3成，聯徵中心統計顯示，在新竹縣買房要趁早，晚一年得多花192萬元。分析新竹房價高漲的原因，包括竹科因素，因科技業工作者所得收入不錯，居住需求連帶推升房市熱潮，在地房仲更透露，有些中古屋屋主開價開到幾乎跟新屋價一樣，非常誇張。