因疫情持續延燒，國人短期內想出國旅遊困難，台中長榮桂冠酒店打造偽出國搶客，1樓咖啡廳自助百匯自今（30）日起至4月30日，推出「日本美食節」饗宴，消費滿5,000元即贈好禮；此外，搶攻兒童節連假商機，咖啡廳推出「四月兒童月」活動，到咖啡廳用餐，兩位大人同行，11歲以下孩童可免費用餐！

台中長榮桂冠酒店表示，「日本美食節」饗宴從前菜、主食、湯品、點心等一系列日本美食，主廚也首度推出日本各地區的代表鍋物，週週呈現不同的鍋物，如北海道的石狩鍋、本州島的飛鳥鍋、四國的水軍鍋及九州的水炊雞肉鍋。

在點心部分，主廚將來自青森縣的蘋果製成冰沙、生乳捲及長條蛋糕等美味甜點，用餐發票消費滿5,000元即贈一好禮，每周精選一款，包含有青森特色睡魔燈籠、限量日本津輕風鈴及可愛柴犬撲滿，要讓餐客們不用出國也能一嚐在地般的美食之旅，日本美食節活動期間（3月30日至4月30日），賞味價每位880元+10％起。

因應兒童節連假的來到，咖啡廳推出「四月兒童月」活動，4月到咖啡廳用餐，兩位大人同行，11歲（含）以下孩童可享免費用餐；法式料理的冠品鐵板燒則推出4月期間用餐點用兒童套餐，即再加贈鐵板爆米花一份；4月30日前預訂咖啡廳自助午、晚餐之房客，可獨享有8折起優惠。在住房部分，推出「青森森巴住房專案」，主打免費升等與好禮雙重送，6月30日前預訂此專案，貴賓樓層高級客房每房每晚3,838元起（含2客自助早餐），可享免費升等到12坪豪華客房，入住再贈送點心坊「青森蘋果凍生乳捲」一條，以及限量日本津輕風鈴一組。此專案限量供應，售完為止。

搶攻親子族群的「寶貝賞花趣住專案」，雙人房只要3,099元起，家庭房系列4,599元起，每房享有自助早餐外，依房型贈送科學博物館及植物園門票2~4張，5月31日前還可參加加碼送活動：與指定花卉拍照，出示一個月內所拍攝之花卉照片，即可兌換可愛造型撲滿或桶裝12色鉛筆（二擇一）、凡入住房客名字中有「春」字者，可享房型免費升等優惠。