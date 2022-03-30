看好國內減脂瘦身市場的發展潛力，友華（4120)30日宣布，引進美國最新機轉減重口服藥Contrave「康纖芙」，三月份已取得國內衛福部藥證，預計今年下半年上市，這是友華進軍減重市場的首支產品。

友華執行長蔡孟霖表示，Contrave「康纖芙」的作用機轉在於能將降低飢餓感與對食物的渴望，達到減重目標。根據國外文獻報告，在第四週起便可達到較安慰劑更顯著的體重減輕，是國內最新機轉的口服新藥，上市後將提供全新治療選擇。

積極布局減重市場的友華，去年與康霈生技合作代理CBL-514溶脂注射劑新藥，今年則取得口服新藥的藥證，指標意義濃厚！

肥胖不僅影響個人外型，更已被證實與中風、心臟病、糖尿病、高血壓等疾病息息相關，世界衛生組織在1997年將肥胖視為一種慢性疾病，呼籲要重視肥胖帶來的健康問題。而國內根據衛福部國健署統計，國人受到飲食及生活習慣影響，18歲以上成人之過重及肥胖比率達47.9%，且比率逐年上升。

Contrave「康纖芙」於2014年就陸續在美國、歐盟、加拿大及澳洲核准上市，也已在亞洲新加坡及韓國上市，今年國內上市核准用於體重控制，做為低熱量飲食、以及增加體能活動的輔助療法，適用於身體質量指數BMI≧30的肥胖患者，或是BMI≧27、且病人至少有一項體重相關共病症，上市後將提供全新治療選擇