脫口罩嗨唱遭檢舉 柯文哲怨：要戴還不戴「連我都搞混了」

台北市長柯文哲昨晚間參加宮廟聯歡晚會，上台唱歌沒戴口罩遭檢舉，他30日表示，作為地區防疫指揮官，「連我都搞混了」，上台演講不用戴口罩，唱歌要把口罩戴上去，唱完歌要照相又可以把口罩拿下來，到底要戴還不要戴，不過，他強調，依法行政，該罰就罰。

柯文哲今午主持防疫記者會，被問及脫口罩唱歌爭議，他指出，規則訂了大家就要遵守，在規則還沒改變前就是遵守，對他來講違規該罰就罰，沒什麼意見。

話鋒一轉，柯文哲表示，做為地區防疫指揮官，「連我都搞混了」，上台演講不用戴口罩，唱歌要把口罩戴上去，唱完歌要照相又可以把口罩拿下來，到最後都搞混了，到底要戴還不要戴，請來的歌星上去唱不用戴，我們臨時被叫上去唱卡啦OK的要戴口罩。

但柯文哲也強調，規則只要訂了就要遵守，法還改前要依法行事，法要怎麼改怎麼修可以再討論，事後看法還是很怪，不過依法行政，該罰就罰。

北市衛生局說，依《傳染病防治法》、《行政程序法》辦理，讓當事人陳述事實，根據事實和證據，該怎麼處理就怎麼處理。