聚餐時，另一半給異性夾菜合適嗎？一名男網友透露，27日和同事們聚餐時，同桌有位帶著女友出席的男同事，2度夾菜給坐在旁邊的女同事，讓女友大動肝火直接走人，見狀他不禁納悶「這很嚴重嗎」，引來網友氣憤直呼，「這樣真的很誇張，根本不尊重」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文指出，27日和同事們一起聚餐，同桌的同事中，有一名帶著女友出席的男同事，和一名北漂的年輕女同事。他透露，原本用餐氣氛還蠻愉快的，直到男同事給該名年輕女同事夾菜，氣氛瞬間變調。

原PO表示，該名男同事在用餐期間2度夾菜給坐在一旁的年輕女同事，他女友見狀氣到摔筷子走人，讓場面變得十分尷尬。目睹全程的原PO不禁納悶，「請問一下有男友或有老公的女生，妳覺得這事很嚴重嗎？」

貼文一出，立刻引來網友大罵，「這樣真的很誇張，根本不尊重」、「女友要的是尊重、避嫌」、「有女友了幹嘛要夾菜給女同事」、「女友在場了還幫女同事夾菜，啊女友不在的時候不就都…」、「老婆或女友在旁，男生只能夾菜給長輩或是小孩，夾給其他女生是找死嗎」、「第一次我就會讓他難看了，那個女生不拒絕也很奇怪」。

也有網友質疑，男同事根本是故意要刺激女友，「難道是分手找不到理由嗎」、「男生可能早就想分手了」、「藉機分手女友，順便無縫接軌」、「男的是蓄意想分手」、「當然嚴重啊，男的故意想要分手吧」、「應該是為了分手，故意找個理由」。