衛福部長陳時中28日說明新北市中和區群聚疫情時，疑報錯確診者住址，今遭立委江永昌質疑做法失當，要求給民眾一個交代，衛福部次長李麗芬備詢時代為致歉，強調衛福部將來會更加謹慎，並對因報錯門牌號碼而受影響的民眾感到抱歉。此事也在網路上引發網友熱議，許多網友都對此事感到非常傻眼和不滿。

陳時中28日突然公布確診者住址引起外界討論，對此他今天表示「我們沒有公布全部地址」，依《傳染病防治法》有必要可公布，此案之所以透露部分門牌號碼，只是為提供外界進行相關聯的辨識性，就像過去防疫旅館發生群聚事件一樣。

不過，江永昌質疑，依據「指揮中心確診個案發布原則」，確診者居住地點雖可公開，但不能公布完整住址，陳時中昨公開該公寓的巷、弄、號、層，民眾只要用網路即可查出是哪一條路，衛福部如未修正發布原則，「那就是逾越標準」；且陳時中甚至講錯確診者地址，如因報錯地址傷到民眾，帶給民眾困擾，衛福部難道沒有責任？

對此，李麗芬坦言，28日報門牌號碼時確實報錯，對此感到十分抱歉，以後衛福部將更加謹慎，並再次向受影響的民眾表達抱歉。

此事也在PTT上引發網友熱議，「笑死，連門牌都報不好」、「連門牌號碼都講，真的很奇怪耶」、「可以算假消息嗎」、「選舉到了，開始對北部做死忠測試」、「原來還講錯了，笑死」、「你在說笑話嗎」、「校正抱歉，笑死」、「真的是爛到流湯」、「google丟下去就一條，還非完整，古人喔」。

更有網友搬出《個資法》，質疑「顏色正確，就沒有個資法問題」、「個資法辦下去了啦」、「個資法真的被棒槌」、「相對位置你也報錯，更別說無辜的個資」、「報別人個資，也算個資好嗎！？那更嚴重」、「個資法：顏色對了應該沒我的事了」。